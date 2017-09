Wall Street wacht op Fed-besluit

Woensdag 20 september 2017 15:41

NEW YORK (ANP) - De aandelenmarkten op Wall Street zijn woensdag vrijwel onveranderd aan de handel begonnen. Daags nadat de belangrijkste graadmeters opnieuw records hadden gevestigd, gaat de volle aandacht van beleggers uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken.

De Dow-Jonesindex met daarin de dertig belangrijkste beursfondsen stond kort na de openingsbel in New York nagenoeg onveranderd op 22.368 punten. De brede S&P 500 was vlak op 2507 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 6455 punten.

Algemeen wordt aangenomen dat de Fed zijn beleid deze maand ongewijzigd laat. De aandacht zal dan ook vooral uitgaan naar de toelichting van Fed-president Janet Yellen. Mogelijk valt daaruit iets op te maken over de timing van toekomstige renteverhogingen door de Amerikaanse koepel van centrale banken.

FedEx

FedEx won 0,7 procent ondanks teleurstellende kwartaalcijfers. De pakketbezorger had veel last van een cyberaanval die afgelopen zomer zijn Nederlandse dochterbedrijf TNT trof. Het bedrijf zag zich daardoor ook gedwongen zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar te verlagen.

Softwarebedrijf Adobe Systems daarentegen presenteerde kwartaalresultaten die de verwachtingen van analisten overtroffen. De omzet steeg met ruim een kwart, mede dankzij een sterke vraag naar clouddiensten, en de nettowinst liep met de ruim helft op. Het aandeel daalde echter 4,2 procent.