Knot: reden voor steunaankopen ECB verdwenen

Woensdag 20 september 2017 15:53

BRUSSEL (ANP) - De economische situatie in het eurogebied is de laatste tijd zo sterk verbeterd, dat de rechtvaardiging achter het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) eigenlijk is verdwenen. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) gezegd tijdens een toespraak in Brussel.

De ECB begon in 2015 met het opkopen van schuldpapier. Op die manier werd ruimte gecreëerd voor meer investeringen door het bedrijfsleven en hogere bestedingen door consumenten. Dat moest de zeer lage inflatie een impuls geven en voorkomen dat het eurogebied in een neerwaartse prijsspiraal terecht zou komen.

Inmiddels zijn de financiële markten tot rust gekomen en zijn de economische vooruitzichten flink opgeklaard. Het risico van deflatie is er niet meer. ,,Zodoende is de belangrijkste rechtvaardiging van schuldaankopen door de centrale bank verdwenen'', aldus Knot.