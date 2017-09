Licht lagere opening op Wall Street

Donderdag 21 september 2017 16:00

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn donderdag met lichte verliezen aan de handel begonnen. Beleggers kauwen na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken kondigde een dag eerder aan dat in oktober een begin wordt gemaakt met een verkleining van de balans, die door het stimuleringsbeleid van de afgelopen jaren fors is gegroeid.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel op Wall Street een fractie lager op 22.409 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2506 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,2 procent in en stond op 6440 punten.

Sterkste stijger in de Dow was de bank Goldman Sachs met een winst van 0,7 procent, gevolgd door branchegenoot JPMorgan Chase die er 0,5 procent bijkreeg. Onderaan bij de hoofdfondsen stond iPhone-fabrikant Apple met een verlies van 0,9 procent.

Calgon Carbon

Overnamenieuws zorgde voor individuele uitschieters. Zo schoot de koers van de producent van industriële zuiveringsproducten Calgon Carbon meer dan 60 procent omhoog. Het bedrijf wordt begeerd door zijn Japanse branchegenoot Kuraray.

De Engelse voetbalclub Manchester United, die een beursnotering heeft in New York, werd 2,5 procent meer waard. De club profiteerde afgelopen seizoen van hogere televisieopbrengsten. Ook de winst in de Europa League, waarbij in de finale met Ajax werd afgerekend, bracht extra geld in het laatje. De totale omzet steeg met 13 procent.