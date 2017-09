SnowWorld krijgt nieuwe grootaandeelhouder

Donderdag 21 september 2017 21:52 Alychlo van Koos Hendriks wordt meerderheidsaandeelhouder.(ABM FN-Dow Jones) SnowWorld krijgt een nieuwe grootaandeelhouder in Alychlo, waarbij deze investeerder van Hendriks Beheermaatschappij de meerderheid van de aandelen in handen krijgt. Dit maakte de exploitant van overdekte skipistes donderdagavond bekend.SnowWorld meldde in het persbericht door Alychlo en grootaandeelhouder Hendriks Beheermaatschappij "op de hoogte te zijn gesteld" van de overeenstemming die is bereikt omtrent de overname van 40 procent van de aandelen SnowWorld door Alychlo."Aan SnowWorld is meegedeeld dat de transactiekoers 9,50 euro per aandeel bedraagt en dat de effectieve overdracht van de aandelen plaats zal vinden na overleg met SnowWorlds huisbankier", meldde het bedrijf uit Zoetermeer verder.Alychlo hield al een belang in SnowWorld van 24 procent en verwerft door deze transactie een meerderheidsbelang van 64 procent. Alychlo heeft aangegeven dat zij op de hoogte is van de Nederlandse regelgeving omtrent een verplicht openbaar bod op de overig uitstaande aandelen.Koos Hendriks heeft aangegeven in beginsel tot 1 maart 2018 beschikbaar te zijn om de functie van CEO van SnowWorld te blijven vervullen, en daarna als adviseur.Het aandeel SnowWorld sloot donderdag 1 procent hoger op 10,05 euro.Door: ABM Financial News.