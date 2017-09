TKH Group verkoopt belang in Nedap

Vrijdag 22 september 2017 08:25 Belang ruim 5 procent verkocht aan Teslin fondsen.(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft zijn belang van 5,06 procent in Nederlandsche Apparatenfabriek (Nedap) verkocht aan door Teslin Capital Management beheerde fondsen. Dit maakte het technologiebedrijf vrijdag voorbeurs bekend.TKH zei het belang af te stoten om zich verder te richten op de kerntechnologieën in samenhang met de 7 verticale groeimarkten waar de onderneming uit Haaksbergen zich op richt. Het belang werd door TKH in 2010 gekocht.De verkoop levert een eenmalige bate op van 5,8 miljoen euro.Het aandeel TKH Group is donderdag 0,8 procent hoger gesloten op 53,40 euro.Door: ABM Financial News.