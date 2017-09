Unibail-Rodamco bereidt verkoop winkelcentra voor - media

Vrijdag 22 september 2017 17:13 Bloomberg beroept zich op anonieme bronnen.(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco bereidt de verkoop van twee winkelcentra in Nederland voor. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdagmiddag op basis van bronnen.Het Frans-Nederlandse vastgoedbedrijf zou makelaar Cushman & Wakefield hebben ingeschakeld voor de verkoop. De twee winkelcentra in Amstelveen en Zoetermeer zouden naar verwachting een gezamenlijke waarde van circa 550 miljoen euro hebben.Woordvoerders van Unibail-Rodamco en Cushman & Wakefield onthielden zich tegenover Bloomberg van commentaar.Het vastgoedbedrijf heeft zich de laatste tijd gericht op de verkoop van kleinere en minder prominente onderdelen uit zijn Europese retail portefeuille. De opbrengsten daarvan worden geherinvesteerd in grotere winkelcentra, die beter bestand zouden zijn tegen de groei van online winkelen. Volgens Unibail-Rodamco zijn er voor 8,1 miljard geplande projecten.Op een gemengd Damrak noteerde het aandeel Unibail-Rodamco vrijdagmiddag 1,6 procent lager op 205,00 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 22, 2017 11:13 ET (15:13 GMT)