Heineken plaatst voor 800 miljoen euro aan obligaties

Vrijdag 22 september 2017 18:35 Couponrente bedraagt 1,50 procent.(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft een twaalfjarig obligatieprogramma geplaatst met een omvang van 800 miljoen euro. Dit meldde de bierbrouwer vrijdag nabeurs.De couponrente bedraagt 1,50 procent en het programma loopt af op 3 oktober 2029.De stukken worden uitgegeven binnen het zogenoemde Euro Medium Term Note programma van het concern en zullen worden genoteerd aan de beurs in Luxemburg.De opbrengst van de obligatie-uitgifte zal worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van bestaande schulden.BBVA, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC en Santander begeleidden de uitgifte.Op een rood Damrak sloot het aandeel Heineken vrijdag 0,1 procent lager op 83,70 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 22, 2017 12:35 ET (16:35 GMT)