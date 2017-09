Alstom en Siemens werken aan treinfusie

Vrijdag 22 september 2017 18:33

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse industrieconcern Alstom is in gesprek met branchegenoot Siemens over een samenvoeging met de treindivisie van de Duitsers. Dat bevestigden beide bedrijven na berichtgeving hierover in Franse media.

Siemens en Alstom benadrukken dat er nog geen akkoord is en dat de gesprekken nog lopen. De Franse krant Le Monde meldde eerder dat een akkoord mogelijk al begin volgende week aangekondigd zou worden. Eerder liet Siemens al weten dat ook nog wordt gesproken met de Canadese treinenbouwer Bombardier over een joint venture.

De treinentak van Siemens is vooral bekend als fabrikant van de hogesnelheidstrein ICE, maar maakt ook stadstrams en spoorapparatuur. De treinenbranche staat onder grote druk door concurrentie uit China waardoor al werd gerekend op consolidatie in de markt.