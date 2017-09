'Grote telecomfusie in de VS in de maak'

Vrijdag 22 september 2017 18:51

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse telecommaatschappij Sprint praat met branchegenoot T-Mobile US over een fusie. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen rond de onderhandelingen tussen de derde en vierde aanbieder van mobiele telefonie in de Verenigde Staten.

Als de samenvoeging slaagt ontstaat een bedrijf met 130 miljoen gebruikers. Daarmee zit het marktleiders Verizon en AT&T in de VS op de hielen. De gecombineerde omzet van de bedrijven bedraagt 70 miljard dollar. Volgens analisten liggen er flinke kostenbesparingen in het verschiet bij een fusie.

T-Mobile US is net als het Nederlandse T-Mobile een dochteronderneming van Deutsche Telekom. De Duitsers zouden een meerderheid van de aandelen in het nieuwe fusiebedrijf krijgen volgens de ingewijden. De belangrijkste aandeelhouder van Sprint, het Japanse telecom- en technologiebedrijf Softbank, zou een belang van tussen de 40 en 50 procent krijgen.