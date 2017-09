a.s.r. Vermogensbeheer neemt First Investments over

Maandag 25 september 2017 07:28 Geen financiele details gemeld.(ABM FN-Dow Jones) a.s.r. Vermogensbeheer is van plan de Nederlandse vermogensbeheerder First Investments over te nemen. Dit meldde ASR Nederland maandag voorbeurs, zonder financiële details te noemen.First Investments is een onafhankelijke Nederlandse vermogensbeheerder, die zich volgens a.s.r. richt op innovatieve beleggingsoplossingen voor de pensioensector. First Investments biedt vermogensbeheerdiensten aan een aantal pensioenfondsen en heeft een beheerd vermogen van ruim 550 miljoen euro, aldus a.s.r."Door de consolidatietrend die zich de afgelopen jaren voltrok in de sector, diende de vraag zich aan of we onze koers zelfstandig zouden moeten voortzetten", zei Henk Beets, directeur-eigenaar van First Investments in een toelichting op de verkoop.a.s.r. neemt alle teamleden van First Investments over.De overname moet nog worden goedgekeurd door toezichthouder AFM en wordt naar verwachting eind 2017 afgerond.Het aandeel ASR Nederland sloot vrijdag 1,6 procent hoger op 33,46 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 25, 2017 01:28 ET (05:28 GMT)