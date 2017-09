Arcadis maakt New York opgewassen tegen wateroverlast

Maandag 25 september 2017 08:52 Financiele details niet vermeld.(ABM FN-Dow Jones) Arcadis is door de Federal Emergency Management Agency (FEMA) in New York aangewezen als de zogenoemde 'Engineer of Record' om de Lower East Side te beschermen tegen ernstige weersomstandigheden en de voortdurende stijging van de zeespiegel. Dit meldde het internationale advies- en ingenieursbureau maandag voorbeurs, zonder financiële details te vermelden.Als 'Engineer of Record' draagt Arcadis de verantwoordelijkheid voor het ontwerp van het East Side Coastal Resiliency (ESCR) Project ter bescherming van het zuidoostelijke deel van de kust van het New Yorkse eiland Manhattan tegen de effecten van overstromingen en de stijgende zeespiegel. Het project betreft in totaal 2,5 mijl, ofwel circa 3,5 kilometer, kustlijn.Arcadis maakt deel uit van een "multi-disciplined" team en zal in samenwerking met de stad New York werken aan de definitieve ontwerpfase van het project.