Europese beurzen doen stapje terug

Maandag 25 september 2017 17:50

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse effectenbeurs is maandag dicht bij huis gebleven. Elders in Europa werden overwegend kleine verliezen geleden. Beleggers waren voorzichtig na de uitslag van de Duitse verkiezingen. De regerende christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel verloren daar fors, maar bleven de grootste partij. Ook huidig coalitiepartner SPD leverde flink in, waardoor het voor Merkel lastig gaat worden om een nieuwe coalitie te vormen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent lager op 527,78 punten. Ook de MidKap verloor en wel 0,6 procent tot 812,25 punten. De beurzen in Londen en Parijs leverden tot 0,3 procent in. In Frankfurt sloot de beurs vrijwel vlak.

In de MidKap sloot BAM de rij met een verlies van 4,6 procent. De instorting van een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport eind mei blijkt veroorzaakt door een technische fout. Onderzocht wordt of er meer gebouwen zijn waar diezelfde constructie is gebruikt.

Koploper in de AEX was olie- en gasbedrijf Shell met een winst van 1,4 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 2,8 procent. Ook telecombedrijf Altice verloor meer dan 2 procent.