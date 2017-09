Wall Street doet stapje terug

Maandag 25 september 2017 22:19

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verlies gesloten. De drie belangrijkste graadmeters doken eensgezind in de min. De weer verder oplopende spanning tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea drukte op het sentiment.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 22.296,09 punten. De bredere S&P 500 leverde eveneens 0,2 procent in tot 2496,66 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent op 6370,59 punten.

Beleggers keken verder uit naar toespraken van verschillende Fed-bestuurders die deze week op de agenda staan. Toehoorders zullen vooral gespitst zijn op aanwijzingen over het toekomstige monetaire beleid van de koepel van Amerikaanse centrale banken.

Fed

De Fed maakte vorige week bekend dat het volgende maand start met de afbouw van de omvangrijke balans en herhaalde daarbij de verwachting dat de rente geleidelijk wordt verhoogd.

Van de hoofdfondsen in de Dow voerden Visa, Microsoft en McDonald's de dalers aan. Visa verloor 2,4 procent, Microsoft en McDonald's rond de 1,6 procent.

Technologiefondsen

Behalve Microsoft gaven ook andere technologiefondsen terrein prijs. Apple, Google en Amazon leverden tot 1,6 procent in. Facebook en Netflix hadden met respectievelijk min 4,5 procent en min 4,7 procent grotere dalingen te pakken.

De prijs van olie ging omhoog tot het hoogste niveau in ruim twee jaar. Amerikaanse olie werd 3 procent duurder op 52,19 dollar per vat. Brentolie kost per vat nu 59,12 dollar, een stijging van 4 procent. Oliefondsen veerden tegen de markt in op door die stijgende olieprijzen. Onder meer ExxonMobil (plus XX procent) en Chevron (plus XX procent) stonden in het groen.

Allergan

Verder stond General Electric in de schijnwerpers. Het industrieel conglomeraat verkoopt zijn divisie Industrial-Solutions aan het Zwitserse ABB. Met de deal is een bedrag gemoeid van 2,6 miljard dollar. Het aandeel won 1 procent aan waarde.

Farmaceut Allergan kondigde aan voor 2 miljard dollar eigen aandelen terug te kopen. Ook herhaalde het zijn prognose voor de rest van het jaar. Het aandeel ging met 3,4 procent omhoog.

Euro

Genuine Parts werd 6 procent duurder. De distributeur van reserveonderdelen voor auto's kocht zijn Europese branchegenoot Alliance Automotive Group voor 2 miljard dollar.

De euro was 1,1847 dollar waard, tegen 1,1854 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.