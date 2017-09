Verkoop leningen Van Lanschot aan Promontoria deels teruggedraaid - media

Dinsdag 26 september 2017 07:36 Eerste maal oordeel rechter ten gunste van klant.(ABM FN-Dow Jones) De rechtbank in Den Bosch heeft de verkoop van leningen van ruim 120 klanten door Van Lanschot Kempen aan opkoopfonds Promontoria deels teruggedraaid. Dit schreef Het Financieele Dagblad dinsdag op basis van rechtbankverslagen.Van de 120 klanten, die zonder uitzondering in bijzonder beheer van de Bossche bank zaten, stelden meerderen een kort geding in tegen de bank naar aanleiding van de verkoop. De ruim 400 miljoen euro aan slechte vastgoedleningen aan Promontoria, een dochter van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Cerberus, vielen volgens de betreffende klanten na de verkoop onder veel strengere voorwaarden, waaronder hogere rentes en kortere aflossingstermijnen. Voor het eerst oordeelde een rechter in deze zaken in het voordeel van de klant, aldus het FD.Door het terugdraaien van een deel van de leningen is ook de zorgplicht weer teruggekeerd bij Van Lanschot. Een advocaat van de klanten, Patrick Körver, kondigde al aan om naast een eis tot schadevergoeding tegen Van Lanschot, ook een procedure tegen de toezichthouder AFM op te starten. De advocaat wees er onder meer op dat Promontoria geen financiële vergunning heeft en daarom samenwerkt met Capita.Het aandeel Van Lanschot Kempen sloot maandag 0,1 procent lager op 26,02 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 26, 2017 01:36 ET (05:36 GMT)