Beperkte uitslagen op Europese beurzen

Dinsdag 26 september 2017 18:14

AMSTERDAM (ANP) - De belangrijkste Europese beursgraadmeters lieten dinsdag geen grote koersbewegingen zien. Beleggers deden het voorzichtig aan door de aanhoudende onrust rond Noord-Korea.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 528,50 punten. De MidKap was nagenoeg vlak op 812,19 punten. De effectenbeurzen in Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,1 procent bij. De Londense FTSE-index ging 0,3 procent omlaag.

Grootste stijgers in de AEX waren baggeraar Boskalis en speciaalchemiebedrijf DSM met winsten tot 1,4 procent. Grootste daler was digitaal beveiliger Gemalto met een min van ruim 2 procent.

Philips

Zorgtechnologiebedrijf Philips verloor 1,2 procent. Philips-dochter Spectranetics moet in de Verenigde Staten een ballonkatheter terugroepen. Door een fout in de fabricage kan de ballon op een andere plek terechtkomen en niet werken. Verf- en chemieconcern AkzoNobel zakte 1 procent, na een adviesverlaging door Société Générale.

In de MidKap voerde bouwbedrijf VolkerWessels de stijgers aan met een plus van 1,7 procent. Bodemonderzoeker Fugro stond onderaan met een min van 1,8 procent.

Carrefour

In Zürich klom Nestlé 1,8 procent na bekendmaking van de nieuwe strategie. Het Zwitserse levensmiddelenconcern mikt daarbij op een onderliggende operationele winstmarge van 17,5 tot 18,5 procent in 2020.

In Parijs won supermarktketen Carrefour 3,5 procent na geruchten over een mogelijke overname van het Franse concern door de Amerikaanse webwinkelreus Amazon om vaster voet aan de grond te krijgen in Europa.

Euro

Lufthansa daalde 0,4 procent in Frankfurt. Het Duitse luchtvaartconcern investeert op korte termijn circa 1 miljard euro in uitbreiding van de vloot bij prijsvechter Eurowings. Als het aan de luchtvaartgroep ligt komen er ruim tachtig vliegtuigen bij, goed voor zo'n 3000 extra banen bij met name het vliegend personeel.

De euro was 1,1772 dollar waard, tegen 1,1854 dollar een dag eerder. De prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 51,92 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 58,37 dollar per vat.