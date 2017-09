Galapagos en Kiadis uitblinkers op Damrak

Woensdag 27 september 2017 09:22

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak is woensdag licht hoger geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met kleine winsten. Op het Damrak stonden Galapagos en Kiadis Pharma in de schijnwerpers na positief nieuws over kandidaatmedicijnen van de beide biotechnologiebedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de plus op 529,66 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 814,47 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,4 procent vooruit.

Galapagos klom 2,5 procent in de AEX. Het biotechnologiebedrijf heeft veelbelovende signalen gezien bij testen met een potentieel middel tegen matige tot ernstige eczeem. Kiadis Pharma (plus 10 procent) kondigde aan een stap te hebben gezet in het goedkeuringsproces voor een kandidaatmedicijn in Europa.