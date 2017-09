FNV kritisch over plannen Achmea

Woensdag 27 september 2017 10:59

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV is kritisch over de plannen van verzekeraar Achmea om de twee zorgdivisies samen te voegen. De bond denkt dat het samenvoegen van De Friesland en Zilveren Kruis ,,puur is gebaseerd op kostenoverwegingen''. De bond hekelt de veroorzaakte onrust onder het personeel.

Achmea stelde dat de samenvoeging van de twee takken komt door financiële tegenvallers bij FBTO Zorg, dat onderdeel is van de divisie De Friesland. De samenvoeging met de divisie Zilveren Kruis, waar ook de merken Interpolis, ProLife, Avéro en OZF onder vallen, is de duurzaamste oplossing, stelde de verzekeraar. De merken FBTO en De Friesland blijven bestaan en houden hun ,,sterke positie''.