'Misleiding Ryanair bij vluchten schrappen'

Woensdag 27 september 2017 23:13

DUBLIN (ANP/RTR) - Ryanair misleidt volgens de Britse luchtvaartautoriteit Civil Aviation Authority (CAA) klanten door vluchten te schrappen en gedupeerde passagiers onvoldoende alternatief te bieden. De toezichthouder dreigt stappen te ondernemen als de luchtvaartmaatschappij doorgaat met het verkeerd voorlichten van passagiers.

Inmiddels is duidelijk dat Ryanair ook vanaf november nog vluchten schrapt. Daarmee schopt de luchtvaartmaatschappij de reisplannen van nog eens zo'n 400.000 reizigers in de war.

De Ierse prijsvechter probeert zo roosterproblemen onder controle te krijgen. Die leidden tot vertragingen en daarom besloot het bedrijf de afgelopen maand al om vluchten te schrappen. Door de groeiplannen op een lager pitje te zetten is minder personeel nodig en ontstaat er ruimte om al het personeel verlof op te laten nemen.

Overgeboekt

De door de nieuwe annuleringen getroffen reizigers zijn overgeboekt of hebben hun geld teruggekregen. Daarnaast biedt Ryanair hen een voucher aan van 40 euro per vlucht. Ook de 315.000 reizigers die in september en oktober door annuleringen waren getroffen krijgen zo'n voucher. Dat bedrag komt volgens de maatschappij bovenop de wettelijke compensatie die ze krijgen.

De CAA vindt echter dat Ryanair meer moet doen en wil hierover in gesprek met het bedrijf. Gedupeerden zouden bijvoorbeeld ook overgeboekt moeten kunnen worden op vluchten van andere maatschappijen, als Ryanair zelf geen geschikte alternatieve vlucht beschikbaar heeft.