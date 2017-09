EU-begroting haalt bijna een voldoende

Donderdag 28 september 2017 03:18

BRUSSEL (ANP) - De Europese Rekenkamer verwijst voor het eerst sinds 1994 de EU-begroting over 2016 niet naar de prullenmand. Na 22 jaar onafgebroken onvoldoendes te hebben uitgedeeld, oordelen de boekhouders in hun jaarverslag dat de betalingen vorig jaar 'wettig en regelmatig’ waren, behalve als het ging om onkostenvergoedingen.

De controleurs keuren het Europese huishoudboekje daarom nu 'beperkt’ goed in plaats van een inmiddels traditionele 'negatieve verklaring’ af te geven. De accountants vonden in 2016 een foutpercentage van 3,1 bij de besteding van Europees geld. Dat is minder dan de 3,8 procent van 2015 en de 4,4 procent in 2014.

De fouten vinden voornamelijk plaats bij vergoedingen op basis van declaraties. Vereenvoudiging van regels zou helpen misverstanden daarover terug te dringen. Zo voerden bedrijven of organisaties regelmatig 'buitensporige personeelskosten' op voor een project waar ook Europees geld in zit.

Volgens het Nederlandse lid van de Rekenkamer Alex Brenninkmeijer is het ,,een veelvoorkomend misverstand” dat die fouten alleen door fraude komen. De rekenmeesters, die met steekproeven en administratieve controles werken, vonden vorig jaar elf vermoedelijke gevallen. Ze zijn doorgestuurd naar het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

Brenninkmeijer vindt het van groot belang dat de Europese belastingbetaler erop kan vertrouwen dat hij ,,waar voor zijn geld krijgt”. ,,Het beeld dat zijn geld wordt besteed aan een haven waar geen schip komt of aan nutteloze faciliteiten op een vliegveld irriteert de burger. We maken dan ook steeds vaker prestatierapporten over projecten op.”