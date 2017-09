Producentenvertrouwen op hoogste niveau in bijna 10 jaar

Donderdag 28 september 2017 07:09 Vertrouwensindex naar 8,5.(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Nederlandse producenten is in september naar het hoogste niveau in 9,5 jaar tijd gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.De vertrouwensindex steeg van 5,4 in augustus naar 8,5 in september. "Hierdoor zijn de dalingen in de voorgaande twee maanden meer dan gecompenseerd", stelde het statistiekbureau. Producenten waren in september vooral positiever over de productie in de komende drie maanden. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde.Het vertrouwen ligt in september ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van 0,7. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde op 9,4 en ruim een jaar later de laagste waarde op 23,5 negatief. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in juli 3 procent hoger dan in juli 2016. De stijging was daarmee iets minder sterk dan in juni. Al bijna twee jaar produceert de industrie evenwel meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, is het vertrouwen onder producten in september gedaald. In de twee voorgaande maanden bereikte het vertrouwen evenwel nog recordhoogtes.