HEMA maakt werk van mogelijke verkoop

Donderdag 28 september 2017 08:13

AMSTERDAM (ANP) - HEMA gaat de mogelijkheden onderzoeken voor een verkoop van het warenhuisbedrijf. Eigenaar Lion Capital en HEMA hebben zakenbank Credit Suisse als adviseur in de arm genomen. Vorige week zinspeelde HEMA-topman Tjeerd Jegen al op een spoedige verkoop van de winkelketen.

Naast een verkoop worden ook andere strategische opties bekeken.

Lion Capital kocht HEMA in 2007 en zou van de onderneming af willen. In 2010 wilde de investeerder HEMA al verkopen, maar dat mislukte toen. Sindsdien is de winkelketen snel gegroeid, vooral in het buitenland.