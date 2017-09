Flink meer 'dollarmiljonairs' in Nederland

Donderdag 28 september 2017 11:28

UTRECHT (ANP) - Nederland telde vorig jaar 232.000 mensen met 1 miljoen dollar (circa 850.000 euro) op de bank, 13,7 procent meer dan in 2015. Daarmee stond Nederland in de top drie van landen met de grootste aanwas van dollarmiljonairs. Dat blijkt uit het World Wealth Report 2016 van adviesbureau Capgemini. Alleen in Rusland (plus 19,7 procent) kwamen er vorig jaar meer miljonairs bij.

Ook wereldwijd gezien zat het aantal mensen met een vrij belegbaar vermogen van minstens 1 miljoen dollar in de lift. In 2016 was er sprake van een stijging met 7,5 procent tot circa 16,5 miljoen mensen. Hun vermogen dikte aan met 8,2 procent naar een recordhoogte van 63.500 miljard dollar. Het totale vermogen van alle dollarmiljonairs wereldwijd zal in 2025 naar verwachting de grens van 100.000 miljard dollar overschrijden.