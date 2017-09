Afzetprijzen ruim 4 procent gestegen

Vrijdag 29 september 2017 07:02 Prijsstijging augustus sterker dan maand eerder.(ABM FN-Dow Jones) De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in augustus met meer dan 4 procent gestegen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.De prijzen stegen met 4,1 procent, waar dit in juli 2,7 procent was. Op maandbasis nam het prijspeil in augustus toe met bijna 1 procent.Vooral olie was duurder in augustus. Afgelopen maand kostte een vat ruwe North Sea Brent olie 44 euro. Dat is 4,5 procent meer dan een jaar eerder. Een maand eerder lag de prijs voor een vat ruwe olie tegen de 43 euro, bijna 2 procent hoger dan in juli 2016.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 29, 2017 01:02 ET (05:02 GMT)