Beursblik: Morgan Stanley zet ABN AMRO op kooplijst

Vrijdag 29 september 2017 10:02 Koersdoel opwaarts bijgesteld naar 28,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft vrijdag het advies voor ABN AMRO verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen en stelde eveneens het koersdoel opwaarts bij van 27,50 naar 28,00 euro.De analisten voorzien een opwaarts potentieel voor het aandeel, mede vanwege het zicht op een hogere payout ratio voor het dividend. Zelfs als er een akkoord wordt bereikt omtrent Basel IV, dan zal ABN AMRO volgens de marktvorsers de ruimte hebben om begin 2018 meer uit te keren aan aandeelhouders. Morgan Stanley gaat voor 2017 uit van een payout ratio van 60 procent ten opzichte van de eerder geraamde 50 procent, in het licht van een stijgende winst.De analisten verwachten dat ABN AMRO een bovengemiddelde impact zal voelen van de herziening van de interne modellen door de Europese Centrale Bank en dat de uitkomst van Basel nog voor de nodige onzekerheid zal zorgen. Toch denkt Morgan Stanley dat ABN AMRO de situatie onder controle heeft.Nu de groei van het aantal leningen weer langzaam op gang komt in Europa, verwachten de analisten niet dat het risicogewogen activa met meer dan twee procent zal stijgen.Morgan Stanley denkt dat ABN AMRO zich eerder zal richten op kapitaaldiscipline en een aandeelhoudersvriendelijk beleid dan op een agressieve groeistrategie. Dit biedt ruimte om de IT-infrastructuur te verbeteren, hetgeen op termijn kostenbesparingen zal opleveren, aldus marktvorsers.Op een groen Damrak koerste het aandeel ABN AMRO vrijdagochtend 1,7 procent hoger op 25,20 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 29, 2017 04:02 ET (08:02 GMT)