ABN AMRO koploper in hogere AEX

Vrijdag 29 september 2017 09:54

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging vrijdag licht omhoog. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden overwegend in het groen. Beleggers bleven goedgemutst op de laatste handelsdag van de positieve beursmaand september.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 534,58 punten. De hoofdindex stevent af op een maandwinst van ruim 3 procent en is een kleine 2 punten verwijderd van de hoogste slotstand van het jaar. De MidKap dikte ook 0,2 procent aan, tot 819,66 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,4 procent, Parijs daalde 0,1 procent.

Grootste stijger in de AEX was ABN AMRO met een winst van 1,7 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore stond onderaan met een verlies van 0,4 procent.

Gemalto

Gemalto won 0,6 procent. Financieel directeur Jacques Tierny vertrekt eind 2017 bij de digitaal beveiliger. Hij zal worden opgevolgd door Virginie Duperat-Vergne. ArcelorMittal steeg 0,7 procent. De staalfabrikant investeert de komende drie jaar 1 miljard dollar in Mexico en wil voor maximaal 1,25 miljard dollar aan schuldpapier terugkopen.

In de MidKap ging groothandelsbedrijf Sligro aan kop met een plus van 2,9 procent. De verkoper van chemische producten IMCD sloot de rij met een min van 0,6 procent.

SnowWorld

Bij de kleinere bedrijven won AMG 5,2 procent. De metalenspecialist kan weer beschikken over de volledige productiecapaciteit voor tantalum. Het bedrijf heeft de herstelwerkzaamheden aan een van de twee productielijnen in zijn Mibra-mijn in Brazilië afgerond.

Op de lokale markt zakte SnowWorld 3,2 procent tot 9,58 euro. De Belgische zakenman Marc Coucke brengt via zijn investeringsmaatschappij Alychlo een bod uit van 9,50 euro per aandeel op de uitbater van skihallen. Coucke heeft na de aankoop van een belang van 40 procent van de huidige topman Koos Hendriks al bijna 64 procent van de aandelen SnowWorld in handen.

Euro

In Helsinki ging de Finse appbouwer Rovio naar de beurs. Het aandeel van de maker van het populaire smartphonespelletje Angry Birds noteerde op 12,05 euro, tegen een uitgifteprijs van 11,50 euro. De beurswaarde van Rovio bedraagt ruim 900 miljoen euro.

De euro was 1,1802 dollar waard, tegen 1,1785 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 51,58 dollar. De Brentprijs steeg 0,2 procent tot 57,45 dollar per vat.