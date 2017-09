Wolters Kluwer rondt verkoop deel Britse activiteiten af

Vrijdag 29 september 2017 17:50 Informatieleverancier verkocht activiteiten ter waarde van 13 miljoen aan Peninsula.(ABM FN-Dow Jones) Wolter Kluwer heeft de verkoop van een deel van zijn Britse activiteiten aan Peninsula Business Services Group afgerond. Dit meldde de informatieleverancier vrijdag rond het sluiten van de beurs.De opbrengst was 13 miljoen euro en de verkochte activiteiten waren in 2016 goed voor een omzet van 29 miljoen euro.Het aandeel Wolter Kluwer noteerde rond het slot ruim een procent hoger op 39,09 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 29, 2017 11:50 ET (15:50 GMT)