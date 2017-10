Economie Saudi's krimpt twee kwartalen op rij

Zondag 1 oktober 2017 15:00

RIYAD (ANP/BLOOMBERG) - Saudi-Arabië is in een economische recessie beland. Volgens officiële cijfers van de Saudische overheid is de economie van het land twee kwartalen op rij gekrompen. Het is voor het eerst sinds 2010 dat dit de Saudi's overkomt.

In het tweede kwartaal was sprake van 1 procent krimp ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar. In de eerste drie maanden ging de Saudische economie op jaarbasis al 0,5 procent achteruit. Saudi-Arabië worstelt al een tijdje met de aanhoudend lage olieprijzen. Dit drukt zwaar op de economie van het land. Ook heeft het Saudische bedrijfsleven moeite met hervormingen om de economie minder afhankelijk te maken van de oliewinning. In de niet-oliegerelateerde sectoren is veel te weinig ontwikkeling te zien, aldus deskundigen.