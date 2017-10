Unilever koopt Braziliaans biovoedingsbedrijf

Maandag 2 oktober 2017 16:30

ROTTERDAM (ANP) - Unilever koopt het Braziliaanse voedingsmiddelenbedrijf Mãe Terra. Een overnamebedrag voor de producent van zo'n 120 biologische en natuurlijke producten is niet bekendgemaakt.

Het bedrijf met bijna driehonderd medewerkers is actief in heel Brazilië en maakt onder meer koekjes en ontbijtgranen. Mãe Terra richt zich volgens Unilever op gezondheidsbewuste consumenten en hecht bovendien veel waarde aan duurzaam ondernemen, iets waar Unilever zelf ook prat op gaat.

Mãe Terra groeit met zo'n 30 procent per jaar. De markten waarin het bedrijf in Brazilië actief is, zijn volgens berekeningen van marktonderzoeker Euromonitor 8 miljard euro waard.