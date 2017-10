GrandVision rondt overname belang in Visilab af

Maandag 2 oktober 2017 18:19 Begin september aankoop aangekondigd.(ABM FN-Dow Jones) GrandVision heeft met succes de overname van het belang van 30 procent in Visilab afgerond. Dit maakte de onderneming maandag nabeurs bekend.Door de aanschaf van het additionele belang, steeg het belang in Visilab van 30 naar 60 procent.GrandVision kondigde de overname al begin september aan. Daarbij meldde het ook dat het belang in 2019 nog eens wordt verhoogd naar 79 procent.GrandVision is sinds 2007 aandeelhouder van Visilab, dat 98 winkels uitbaat. In 2016 werd er een netto omzet gerealiseerd van 173 miljoen Zwitserse frank met meer dan 900 werknemers. Visilab zal door GrandVision in de cijfers worden geconsolideerd.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 02, 2017 12:19 ET (16:19 GMT)