Shell overweegt kleiner belang in Borssele - media

Maandag 2 oktober 2017 19:53 Van Oord wil belang niet verkleinen.(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell overweegt om een deel van zijn belangen in een tweetal Nederlandse windenergieprojecten van de hand te doen. Dit zeiden twee bronnen maandag tegen persbureau Bloomberg.Samen met partners Eneco en Mitsubishi zou Shell bekijken of het een belang van maximaal 45 procent in Borssele III en IV kan verkopen. De twee windmolenparken kosten zo'n 1,4 miljard dollar om te ontwikkelen.Volgens Bloomberg zou de vierde partner, baggeraar Van Oord, zijn belang niet willen verkleinen.Een bron zei tegen het persbureau dat Shell een belang van 50 procent heeft in de twee parken, Eneco 30 procent en Mitsubishi en Van Oord elk 10 procent.In een reactie tegen Bloomberg zei Shell dat het louter kijkt of het meer investeerders aan boord kan krijgen, zonder hier verdere details over te willen verstrekken. Daarbij mikt het ook meer op de vroege stadia van ontwikkeling, aldus Shell."Dit is onderdeel van een geplande beoordeling door het consortium over hoe het project het beste kan worden gefinancierd", liet Eneco weten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 02, 2017 13:53 ET (17:53 GMT)