Marc Overmars vervangt Edwin van der Sar bij Ajax

Maandag 2 oktober 2017 22:56 Rolverdeling technisch hart aangepast Marc Overmars vervangt Edwin van der Sar als voorzitter van het technisch hart van voetbalclub Ajax. Dit maakte de Amsterdamse club maandagavond bekend."In en rondom het technisch hart van Ajax zijn de afgelopen periode enkele wijzigingen doorgevoerd. De grootste verandering is dat algemeen directeur Edwin van der Sar heeft besloten geen voorzitter meer te zijn."Overmars, directeur spelersbeleid, vormt samen met Dennis Bergkamp en Saïd Ouaali het technisch hart."Afgelopen zomer hebben wij bepaalde dingen kritisch tegen het licht gehouden. Bij Ajax is de opleiding van talenten van cruciaal belang, maar ook dat de spelers die wij opleiden doorgroeien en daadwerkelijk een kans krijgen en vaste waarde kunnen worden in onze A-selectie. We kunnen echter niet alles opvangen met spelers uit eigen jeugd, dus scouting en het aankoopbeleid zijn steeds belangrijker geworden. Waar veel andere clubs een technisch directeur hebben, blijven wij van mening dat een driemanschap zoals ons technisch hart is, waarbij alle disciplines vertegenwoordigd zijn, het beste is voor onze club. Waarbij ik als algemeen directeur natuurlijk eindverantwoordelijk blijf", zo liet Van der Sar in een toelichting op zijn besluit weten.