Topman vervroegd weg bij General Electric

Dinsdag 3 oktober 2017 07:44

BOSTON (ANP) - Topman Jeff Immelt heeft per direct afscheid genomen bij industriereus General Electric (GE), drie maanden eerder eerder dan de planning was. Hij droeg in augustus de dagelijkse leiding al over aan John Flannery en was sindsdien alleen nog voorzitter van het bestuur.

De overdracht is zo soepel verlopen, dat Flannery er volgens zijn voorganger nu al klaar voor is om beide functies te bekleden. Dat deed Immelt (61) zelf ook sinds september 2001. Door zijn vervroegde vertrek heeft hij de handen weer vrij voor een eventuele nieuwe klus.

Onder leiding van Immelt heeft GE onder meer zijn activiteiten op het gebied van bankieren en consumentenelektronica afgestoten en zich toegelegd op een aantal specifieke terreinen, zoals energie, luchtvaart en medische apparatuur. In die laatste sector concurreert het concern onder meer met Philips.