Klanten Oracle krijgen toegang tot veiligheidstools Gemalto

Dinsdag 3 oktober 2017 07:55 Geen financiele details bekend gemaakt.(ABM FN-Dow Jones) Gemalto biedt klanten van Oracle aanvullende veiligheidstools aan. Dit maakte de Franse digitale beveiliger dinsdag voorbeurs bekend zonder financiële details te verstrekken.De cloud-klanten van Oracle kunnen voortaan gebruik maken van SafeNet Encryption en Key Management."Als bedrijven naar de cloud verhuizen is het efficiënt beschermen van gevoelige informatie een prioriteit", aldus Gemalto in een toelichting.Het aandeel Gemalto sloot maandag 0,5 procent lager op 37,60 euro.