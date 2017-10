Refresco straalt op positief Damrak

Dinsdag 3 oktober 2017 09:12

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen overwegend in het groen in navolging van de nieuwe recordstanden op Wall Street. Op het Damrak stond Refresco in de schijnwerpers na een nieuw overnamebod op de sapbottelaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de plus op 541,69 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 833,85 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt gingen tot 0,3 procent vooruit. Londen daalde 0,1 procent.

In de MidKap dikte Refresco 8,5 procent aan. De Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar heeft een nieuw overnamebod ontvangen van de Franse investeerder PAI Partners. Die is nu bereid in totaal 1,6 miljard euro op tafel te leggen. In april wees Refresco een eerste overnamevoorstel van PAI van de hand. Destijds lag de biedprijs op 1,4 miljard euro.