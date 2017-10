Mountainshield converteert obligaties naar aandelen VNC

Dinsdag 3 oktober 2017 12:17 Bijna 343.000 aandelen uitgegeven.(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Nederlandse Compagnie heeft 342.900 aandelen uitgegeven aan Mountainshield Fund. Dit maakte de participatiemaatschappij dinsdag bekend.Obligatiehouder Stichting Trustee MountainShield Fund heeft besloten om zijn obligaties te converteren naar aandelen tegen een koers van 3,50 euro per aandeel.Door de conversie is het totaalbedrag aan aflosbare converteerbare obligaties bij VNC gedaald van 4,54 miljoen naar 3,34 miljoen euro. "Daarmee versterkt de conversie het eigen vermogen van VNC en valt daarnaast een rentelast weg", aldus VNC in een persbericht.De nieuwe aandelen vertegenwoordigen 6 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van VNC voorafgaand aan de uitgifte en 5,67 procent van het vergrote uitstaande aandelenkapitaal.MountainShield Capital Fund, waar de strategie wordt bepaald door Selwyn Duijvestijn, kocht begin dit jaar voor 1,2 miljoen euro aan verplicht converteerbare obligaties VNC.Het ging daarbij om nieuw uitgegeven obligaties met 5 procent rente en een verplichte conversie tegen 3,50 euro per aandeel, met een looptijd tot en met 31 december 2021.Die conversiekoers is veel hoger dan de huidige aandelenkoers, die op 1,23 euro staat.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 03, 2017 06:17 ET (10:17 GMT)