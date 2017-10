'Maak overheidsopdracht groener en socialer'

Dinsdag 3 oktober 2017 18:19

STRAATSBURG (ANP) - De bouw van openbare zwembaden en wegen, of het schoonmaken van het gemeentehuis, zou door de overheid gegund moeten worden aan groene, innovatieve en sociale bedrijven. De Europese Commissie roept de EU-landen op niet alleen naar de beste prijs te kijken bij overheidsopdrachten. Van bushokje, school tot ziekenhuis, ,,het zijn dingen waar elke burger in het leven mee te maken heeft", zegt vicevoorzitter Jyrki Katainen.

In Straatsburg gaf de Fin een voorbeeld van hoe dat kan. ,,Het Nederlandse leger had een inschrijving op uniformen. Een van de eisen was dat ze van gerecycled materiaal moesten zijn. Deze opdracht draagt zo bij aan de kringloopeconomie.”

De lidstaten zouden het ook gemakkelijker moeten maken voor bedrijven om opdrachten te vinden, onder meer door alle procedures te digitaliseren. Zelf gaat de commissie een dienst oprichten waar bedrijven terechtkunnen met praktische en juridische vragen over projecten met een waarde boven 250 miljoen euro. Voor hele grote projecten van meer dan 500 miljoen euro kan de commissie op verzoek het volledige plan doorlichten.