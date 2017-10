Nieuwe aanpak Europese btw-fraude

Dinsdag 3 oktober 2017 21:26

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie presenteert woensdag maatregelen die grensoverschrijdende btw-fraude met 80 procent moet terugdringen. Volgens EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) drukken malafide ondernemers in de EU jaarlijks 50 miljard euro achterover. Dat geld zou voor een groot deel worden gebruikt voor de financiering van georganiseerde misdaad maar ook voor terrorisme.

Moscovi stelt voor het btw-tarief te heffen van het land waar het product naartoe gaat in plaats van het land waarin het bedrijf is gevestigd. Het bedrijf draagt die 'buitenlandse' btw af aan zijn eigen belastingdienst. Die stort het bedrag vervolgens op de rekening van het land van de afnemer. Alle verrekeningen gebeuren via hetzelfde digitale loket, is het idee.

Nu misbruiken foute bedrijven de vestigingsregel. De fraudeurs richten een bedrijf op en importeren goederen uit het buitenland. Dat is btw-loos want die wordt bij grensoverschrijdende handel niet berekend. Dan verkopen ze de spullen in eigen land en berekenen de kopers btw. Tegen de tijd dat de belastingdienst aanklopt om de btw te innen, is het bedrijf gevlogen, legde Moscovici onlangs op een bijeenkomst in Brussel uit.

Volgens hem is er documentatie waaruit blijkt dat de oprichter van terreurorganisatie Al-Qaida, de inmiddels overleden Osama bin Laden, een dergelijke methode toepaste voor btw-fraude in Italië.