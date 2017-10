Industrie in zuiden verslaat Randstad

Donderdag 5 oktober 2017 04:54

DEN HAAG (ANP) - Het zuiden van het land is koploper als het gaat om industrie in Nederland. In 2016 werd 36,6 procent van de Nederlandse industriële toegevoegde waarde gecreëerd in Limburg en Noord-Brabant. Daarmee wordt het westen, tot 2011 nog het landsdeel met de grootste industrie, verslagen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het zuiden wint al geruime tijd terrein op het westen, waar met name in de Randstad veel industrie zit. Sinds de jaren zeventig verschuift de balans in het westen steeds meer naar diensten en wordt het aandeel van industrie kleiner.

Brabant en Limburg moeten het vooral hebben van de chemie, machine-industrie en transportmiddelenindustrie. De aardolie-industrie is in het zuiden juist ondervertegenwoordigd; die zit bijna exclusief in het westen van het land. Op landelijk niveau is de voedings- en genotsmiddelenindustrie de grootste industriële branche. In het zuiden echter is chemie groter.