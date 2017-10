Nikkei maakt pas op de plaats

Donderdag 5 oktober 2017 08:12

TOKIO (ANP) - De Japanse aandelenbeurs liet donderdag opnieuw weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan na het bereiken van een nieuw tweejarig hoogtepunt op woensdag en keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat aan het einde van de week verschijnt.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk nagenoeg onveranderd op 20.628,56 punten. Aeon won ruim 2 procent, na sterke halfjaarcijfers van het grootste detailhandelsconcern van Japan. Tokyo Electric Power steeg 0,9 procent. Het bedrijf heeft voorlopige goedkeuring gekregen van de autoriteiten om twee kernreactoren te herstarten bij de grootste kerncentrale ter wereld.

De beurshandel in het Verre Oosten verliep zeer rustig aangezien de belangrijke markten in Hongkong, China en Zuid-Korea gesloten bleven vanwege nationale feestdagen. In Sydney werd wel gehandeld en ging de All Ordinaries vrijwel vlak de dag uit. Een onverwachte daling van de Australische winkelverkopen zorgde daarbij voor enige koersdruk in de retailsector.