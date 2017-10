Groei luchtvrachtvervoer zet door met dubbele cijfers - IATA

Donderdag 5 oktober 2017 09:17 Stijging van 12 procent in augustus.(ABM FN-Dow Jones) De mondiale vraag naar luchtvrachtvervoer blijft met dubbele cijfers groeien. Dit bleek woensdag uit een rapport van de internationale brancheorganisatie IATA.Voorzitter Alexandre de Juniac sprak van "opnieuw een uitstekende maand". Inmiddels groeit het luchtvrachtvervoer al vier maanden op rij met dubbele cijfers.Het luchtvrachtvervoer, gemeten in tonnage vracht en gerekend naar het aantal kilometers, steeg in augustus met 12,1 procent op jaarbasis. In de eerste jaarhelft bedroeg de groei 10,4 procent. Dit was het sterkste halfjaar sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2010, aldus de brancheorganisatie.De vrachtcapaciteit steeg in augustus met 4,7 procent op jaarbasis.In alle regio's was sprake van groei in augustus.Vooral Afrikaanse maatschappijen deden het erg goed, met een groei van meer dan 29 procent. Deze maatschappijen hebben maar een marktaandeel van 1,6 procent. Europese maatschappijen, goed voor een marktaandeel van 23,5 procent, groeiden met 11,8 procent. Met uitzondering van Latijns-Amerika, werd er overal een dubbelcijferige groei geboekt in augustus.