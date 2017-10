Nieuwe kabinet mikt op flinke verlaging vennootschapsbelasting - media

Donderdag 5 oktober 2017 19:01 Belastingtarieven met 4 procentpunt verlaagd.(ABM FN-Dow Jones) De winstbelasting voor bedrijven zal fors worden verlaagd, zo zouden de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben afgesproken. Dit meldde RTL Nieuws donderdag op basis van bronnen.De vennootschapsbelasting gaat volgens RTL van 25 naar 21 procent en over de eerste 200.000 euro hoeft geen 20 maar 16 procent te worden betaald.Ook elders in de wereld is er een tendens om de vennootschapsbelasting te verlagen. Een fors lagere winstbelasting inde Verenigde Staten waseen van de verkiezingsbeloftes van de Amerikaanse president Donald Trump.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 05, 2017 13:01 ET (17:01 GMT)