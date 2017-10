Melkkoeien niet vaker in de buitenlucht

Vrijdag 6 oktober 2017 03:06

DEN HAAG (ANP) - Het aandeel melkkoeien dat het hele jaar op stal blijft, is vorig jaar gelijk gebleven. Van alle melkkoeien kwam 35 procent nooit in de wei, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Percentueel waren er wel iets meer bedrijven die de koeien naar buiten lieten: 75,6 procent in 2015 tegen 76,5 procent in 2016. Dat verschil kan volgens het CBS komen doordat bedrijven met weidegang niet per se al hun koeien de wei in sturen.

Verder viel op dat kleinere bedrijven met maximaal veertig koeien de dieren vaker dan het jaar ervoor op stal hielden en grotere bedrijven op dat vlak juist iets beter scoorden. Wel is het nog zo dat grote bedrijven over het algemeen de koeien veel minder vaak naar buiten laten.

Voor grote bedrijven is weidegang volgens de zegsman lastiger, omdat die meer gebruikmaken van melkrobots. De koeien worden drie keer per dag gemolken en dan is het vaak te veel gedoe om ze tussendoor naar buiten te laten en ze weer aan te sluiten.

De tendens op langere termijn is volgens een woordvoerder van het CBS dat melkkoeien vanwege de schaalvergroting in de sector steeds vaker het hele jaar door op stal blijven. Dat gebeurt ondanks stimulerende maatregelen voor weidegang door zuivelbedrijven, die boeren met weidegang een hogere melkprijs betalen.

Eind augustus verscheen een rapport met mogelijke maatregelen door de overheid om koeien vaker de wei in te krijgen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Die suggesties worden niet meer door het huidige demissionaire kabinet behandeld.

Het aantal melkkoeien steeg tussen 1 april 2015 en 1 april 2016 met 123.000 tot grofweg 1,6 miljoen. Uit de meest recente cijfers van dit jaar blijkt dat het aantal koeien inmiddels weer met 51.000 is gezakt.