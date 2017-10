'Een op vijf kappers is onderbetaald'

Zondag 8 oktober 2017 16:04

AMSTERDAM (ANP) - Een op de vijf kappers in Nederland krijgt minder betaald dan het cao-loon. Dat blijkt volgens vakbond FNV Mooi uit een onderzoek door Van Spaendonck naar onderbetaling in de sector.

De ongeveer 25.000 kappers in Nederland krijgen gemiddeld zo'n 20 procent minder betaald dan in de cao is afgesproken. In sommige gevallen zouden kappers zelfs niet eens het minimumloon krijgen. ,,Wij vinden dit schokkend, temeer daar onze achterban toch al geen enorme salarissen verdient", zegt voorzitter Marga Patijn van FNV MOOI.

De bond wil in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid en werkgeversorganisatie ANKO om over het probleem te praten. Verder start de belangenbehartiger een actie om kappers bewuster te maken van de onderbetaling.