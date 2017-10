Air France-KLM vervoert meer passagiers in september

Maandag 9 oktober 2017 07:44 Ook vrachtvervoer verbeterd.(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in september meer passagiers vervoerd en zag ook het vrachtvervoer verder verbeteren. Dit meldde de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep maandag voorbeurs.Afgelopen maand vervoerde Air France-KLM, inclusief dochterondernemingen, in totaal 8,9 miljoen passagiers, een stijging van 4,8 procent op jaarbasis. Het passagiersverkeer bij het luchtvaartbedrijf, gerekend naar verkochte kilometers, steeg afgelopen maand met 4,2 procent. De ingezette capaciteit nam daarbij met 1,8 procent toe, waardoor de bezettingsgraad met 2,1 procentpunt toenam naar 88,4 procent.Bij Transavia, de prijsvechter van Air France-KLM, steeg het aantal passagiers met 5,9 procent naar 1,6 miljoen. Bij Transavia lag de bezettingsgraad in september zelfs op 92,8 procent.Het vrachtvervoer bij Air France-KLM steeg in september, gerekend naar omzet per ton per kilometer, met 0,5 procent op jaarbasis. De capaciteit nam daarentegen toe met 0,6 procent en de beladingsgraad bleef zo onveranderd op 59,2 procent.Op een rood Damrak sloot het aandeel Air France-KLM vrijdag0,6 procent lager op 13,48 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 09, 2017 01:44 ET (05:44 GMT)