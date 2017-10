Peter Coebergh wordt nieuwe topman Brill

Peter Coebergh wordt de nieuwe topman van Koninklijke Brill. Dit maakte de wetenschappelijke uitgever maandagochtend bekend.Coebergh volgt Herman Pabbruwe op, die volgend jaar in mei met pensioen gaat. Pabbruwe heeft dan 14 jaar leiding gegeven aan Brill. Coebergh werkt sinds 2015 voor Brill en is daar momenteel de executive vice president marketing & sales. Eerder werkte hij voor Springer Nature.Tevens heeft Brill een nieuwe financieel directeur aangesteld. Olivier de Vlam wordt behalve CFO ook operationeel directeur. De Vlam begint, net als Coebergh, ook in mei 2018, na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.Begin volgend jaar is de uitgever ook van plan om een chief publishing officer aan te stellen, die samen met de CEO en CFO in het bestuur van Brill zal zitten.Op een groene beurs noteerde het aandeel Brill maandag vlak op 36,00 euro.