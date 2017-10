AkzoNobel breidt capaciteit zoutproductie in Denemarken uit

Maandag 9 oktober 2017 10:27 Productiecapaciteit met 60 procent omhoog.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft de capaciteitsuitbreiding van zijn productielocatie voor zout in Denemarken afgerond. Dit maakte het verf- en chemiebedrijf maandag bekend.Het zout dat AkzoNobels Specialty Chemicals produceert, wordt gebruikt voor farmaceutische doeleinden, zoals intraveneuze oplossingen, insuline en babyvoedsel. Het concern heeft de capaciteit met 60 procent vergroot.De uitbreiding was volgens AkzoNobel nodig om aan de grote vraag te kunnen voldoen.Op een groene beurs noteerde het aandeel AkzoNobel maandag 0,5 procent hoger op 78,76 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 09, 2017 04:27 ET (08:27 GMT)