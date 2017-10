DNB waarschuwt voor gevolgen marktcorrectie

Maandag 9 oktober 2017 13:43 Europese schuldencrisis kan weer oplaaien.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandsche Bank waarschuwt voor het risico van scherpe marktcorrecties bij een omslag van het huidige positieve sentiment op de financiële markten, nu de waarderingen van bijvoorbeeld obligaties en Amerikaanse aandelen tot ver boven hun fundamentele waarde lijken te zijn gestegen. Dit stelde de toezichthouder maandag in zijn halfjaarlijkse rapport over financiële stabiliteit.Zo zou een sneller dan verwachte normalisatie van de beleidsrente in de Verenigde Staten de financiële markten kunnen verrassen. Dit kan het marktsentiment doen omslaan. Andere mogelijke oorzaken die DNB noemt zijn tegenvallend economisch nieuws of een gewapend conflict rond Noord-Korea.Deken over de marktVolgens DNB kan het risicokompas van de markten vertroebeld raken bij langdurig ruim monetair beleid, dat door centrale banken bewust is ingezet om spaarders te stimuleren om risico's te nemen. Het risico bestaat dat marktpartijen erop gaan rekenen dat centrale banken toch wel ingrijpen, als er een negatieve schok op de markt is. Dit legt een soort geruststellende deken over de markten, die hierdoor in slaap gesust worden.Hoewel de lage marktvolatiliteit inmiddels al enkele jaren aanhoudt, houden financiële marktpartijen geleidelijk steeds meer rekening met de mogelijkheid van een grote correctie, stelde DNB.Zo'n scherpe marktcorrectie zou financiële instellingen zoals pensioenfondsen en verzekeraars hard raken, terwijl ook banken fors meer zouden gaan betalen voor financiering op de kapitaalmarkten. Ook bedrijven met grote schulden in opkomende markten zoals China zijn kwetsbaar voor hogere rentes en valutaschommelingen.SchuldencrisisOok kan de Europese schuldencrisis van enkele jaren geleden weer oplaaien. "De onderliggende kwetsbaarheden zijn niet wezenlijk veranderd", volgens DNB, sinds de jarenlange crisis rond een dreigend faillissement van Griekenland en mogelijke besmetting naar andere eurozone landen. De staatsschuld van met name Italië en Portugal blijft hoog en deze landen zien hun financieringskosten dus snel oplopen als de rente stijgt. Ook België, Spanje en Frankrijk zitten niet ver van de gevarenzone, blijkt uit de grafieken in het DNB-rapport.De verstrengeling tussen banken en overheden is daarbij nog altijd niet weggenomen, stelde DNB, zodat een Europese bankencrisis opnieuw op de loer ligt, als eurozone landen in financiële problemen komen. In Nederland zouden vooral verzekeraars en pensioenfondsen daardoor geraakt kunnen worden, als dit leidt tot een vlucht van kapitaal naar veilige staatsleningen, waardoor het rendement op de beleggingen verder daalt.Door: ABM Financial News.