BAM gaat kantoortorens bouwen in Brussel

Maandag 9 oktober 2017 14:55 Bouwsom 83 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep gaat twee kantoortorens in Brussel bouwen voor een bedrag van 83 miljoen euro. Dit maakte het bouwbedrijf maandag bekend.In opdracht van Immobel gaat BAM's Vlaamse werkmaatschappij Interbuild aan de slag in de Brusselse Noordwijk. De toren die de naam Mobius krijgt is ontworpen door Assar Architects. Er moet in totaal 62.000 vierkante meter aan kantoorruimte worden gecreëerd.BAM begint in januari 2018 met de bouw. De totale werkzaamheden zullen naar verwachting twee jaar duren.Op een groene beurs noteerde het aandeel BAM Groep 0,4 procent lager op 4,78 euro.