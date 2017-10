Wall Street lager op rustige handelsdag

Maandag 9 oktober 2017 22:11

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York hebben hun recordopmars maandag niet hervat. Eind vorige week zorgde een tegenvallend banenrapport voor een voorlopig einde aan een reeks records. De handel was maandag dun, onder meer doordat wegens Columbus Day de obligatiemarkten gesloten bleven. Financiële fondsen en zorgaandelen stonden onder druk.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 22.761,07 punten. De bredere S&P 500 verloor 0,2 procent, tot 2544,73 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq ging eveneens 0,2 procent omlaag, naar 6579,73 punten.

Financiële aandelen hielden de opmars van de Dow in bedwang. De banken JPMorgan en Goldman Sachs verloren 0,5 en 1,3 procent. Later deze week komen meerdere grote Amerikaanse banken, waaronder JPMorgan, met resultaten.

General Electric

Ook General Electric (GE) gaf de Dow tegengas. De industriereus verloor 3,9 procent nadat de afgelopen dagen een aantal vooraanstaande bestuurders opstapten. Ook werd bekend dat de activistische aandeelhouder Trian Fund Management een zetel in het bestuur krijgt.

Een nieuwe app van winkelgigant Wal-Mart werd positief ontvangen. De app moet het het komend feestdagenseizoen makkelijker maken cadeautjes in te ruilen. Wal-Mart werd 1,9 procent meer waard.

Tenet Healthcare

Aandelen van zorgaanbieders hadden het zwaar. President Donald Trump zal volgens berichten deze week een decreet uitvaardigen, waarmee zorgverzekeringen meer ruimte krijgen verzekeringspakketten uit te kleden. Dat is slechts nieuws voor onder meer ziekenhuizen. Bedrijven als Tenet Healthcare, Community Health Systems en Surgery Partners leverden 4,9 tot 12,8 procent in.

Tesla verloor bijna 4 procent aan beurswaarde. Topman Elon Musk van de maker van elektrische auto's liet weten de onthulling van de aangekondigde elektrische vrachtwagen uit te stellen tot half november. Het bedrijf zou prioriteit geven aan het aanjagen van de productie van de nieuwe Model 3 en aan hulp aan Puerto Rico.

Switch

Switch verloor na zijn positieve beursdebuut van vrijdag 8,8 procent. De exploitant van datacenters won tijdens zijn eerste handelsdag nog bijna 23 procent. Het technologiebedrijf haalde met de beursgang 531 miljoen dollar op.

De euro was 1,1751 dollar waard, tegen 1,1745 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 49,52 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 55,65 dollar per vat.