Takeaway.com blijft groeien

Dinsdag 10 oktober 2017 07:32 Maaltijdbezorger zal prijzen begin 2018 verhogen.(ABM FN-Dow Jones) Takeaway.com houdt de groei er goed in. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van de de online bezorger van kant- en klaarmaaltijden.Volgens CEO Jitse Groen slaagde Takeaway er in om het marktaandeel "substantieel" te doen groeien. De topman zei er alle vertrouwen in te hebben dat het de kloof met de concurrentie nog verder zal weten te vergroten. De investeringen zullen in het vierde kwartaal worden opgevoerd, onder meer om de positie in Duitsland te versterken, waar het naar eigen zeggen al "duidelijk de nummer een" is. Recent werd een overeenkomst getekend met Domino's Pizza in Duitsland.In het derde kwartaal verwerkte Takeaway 17,0 miljoen orders, een groei van 40 procent op jaarbasis, waarmee de ordergroei dit jaar tot nog toe 42 procent bedroeg.In Nederland kwam de ordergroei dit jaar uit op 32 procent, in Duitsland was dit 42 procent en daarbuiten steeg het aantal orders zelfs met 63 procent.Takeaway kondigde aan dat het de commissies begin 2018 "bescheiden" zal verhogen om zo de winstgevendheid te vergroten. Deze verhogingen zullen volgens de thuisbezorger een positief effect op de omzet hebben van ongeveer 5 procent. "De prijzen van Takeaway.com blijven erg laag in vergelijking tot sectorgenoten", aldus de bezorger.Daarbij wees topman Groen er op dat de Nederlandse thuismarkt "erg winstgevend" is en zo de verliezen van de onderneming als geheel dempt.Het aandeel Takeaway.com sloot maandag 0,4 procent lager op 36,85 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 10, 2017 01:32 ET (05:32 GMT)